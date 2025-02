7 diciembre 2017 | International Solidarity Movement | al-Khalil/Hebrón [CATALÁ, CASTELLANO A CONTINUACIÓN] Com a resposta a la declaració de Donald Trump reconeixent Jerusalem com a capital d’Israel, suposadament un moviment cap a la pau, centenars de soldats israelís sobradament armats han invadit els carrers de Hebrón sota control Palestí per a confrontar els manifestants.…