No nos van a intimidar: sobre los ataques mediáticos contra el ISM

Esta semana el International Solidarity Movement (ISM, Movimiento de Solidaridad en inglés) ha sido atacado en los medios israelíes. Se han publicado artículos poniendo caras y nombres de voluntarias del ISM y activistas israelíes acusándoles de propagar ‘una falsa campaña de violencia colonial’, ser miembros de Hamas y ‘colaboradores Nazis’. Bajo el actual clima de violencia contra el disenso, se está poniendo en considerable riesgo a las personas falsamente acusadas.

Este ataque derechista ha comenzado poco después de que ISM hiciera un llamamiento a presionar a las embajadas internacionales sobre la situación en Masafer Yatta. Ese comunicado parece haber tocado alguna fibra y agradeceríamos un esfuerzo renovado para continuar presionando a representantes oficiales y embajadas en las próximas semanas.

Este ataque contra ISM y otros defensores de Derechos Humanos es un claro intento para asegurarse de que no haya testigos para reportar los ataques de los colonos israelíes sobre las comunidades palestinas, para que los colonos y el ejército continúe perpetrando una limpieza étnica en Cisjordania con el apoyo de la ocupación. Dicen que nos hacemos pasar por defensores de Derechos Humanos junto a otras 22 organizaciones que han reclamado el fin de la limpieza étnica en las colinas de Hebrón del sur.

Nos acusan también de “propagar la falsa campaña de violencia colonial” para causar un daño significativo a Israel en la comunidad internacional. De hecho, nuestras declaraciones y documentación sobre la realidad de la situación sobre el terreno es sólo una ínfima parte de las atrocidades cometidas por los colonos. En septiembre, las Naciones Unidas informó que los desplazamientos forzosos a causa de los colonos se habían incrementado frente a los del año 2022 y que aquellas comunidades palestinas que permanecían se encuentran en “riesgo elevado”. A día de 1 de noviembre, el 43% de los casi 2.000 palestinos desplazados por la violencia colonial desde el año 2022 ha sucedido por el acoso ocurrido desde el 7 de octubre.

No nos van a intimidar, continuaremos brindando presencia protectora a las comunidades que lo soliciten y continuaremos denunciando y haciendo uso de la no-violencia para resistir contra la limpieza étnica que está sucediendo. Estamos ante un momento crítico en la lucha palestina, y en la lucha global por la justicia, por tanto la solidaridad se hace necesaria hoy más que nunca.

Desde el comienzo del ataque contra Gaza nuestras voluntarias han reportado y sido testigos de colonos uniformados aterrorizando aldeas palestinas, amenazando de muerte y abriendo fuego contra civiles con munición de guerra. La función del ISM en Masafer Yatta – junto con las camaradas israelíes – es la de mantener una presencia protectora para evitar más violencia, al mismo tiempo que denunciamos los intentos de los colonos de desplazar forzosamente a la población palestina de ésta zona.

Algunos artículos en los medios derechistas israelíes se han centrado en un antiguo voluntario norteamericano del ISM que dicen ser fundador y ‘líder del ISM’. Esta persona en cuestión fue voluntaria del ISM, pero no fue fundadora ni líder del ISM durante su voluntariado. En concreto, uno de los cuatro principios fundacionales del ISM es el de ser un movimiento no jerárquico que no tiene líderes individuales. La persona en cuestión ya no es parte del ISM como resultado de un proceso interno sobre desacuerdos éticos que acabó con esta persona abandonando el grupo en 2017. El ISM no es responsable de las acciones de esta persona – o cualquier otra – que no se adhiera a nuestros principios ni participe en nuestros grupos de apoyo.

Estos artículos también alegan que el ISM es “una rama operativa de Hamas”, cuando en realidad el ISM es independiente. No nos declaramos a favor de ningún partido político. Usamos tácticas no-violentas ya que las consideramos una poderosa herramienta para luchar contra la opresión, la ocupación y el apartheid.

Los ataques de este tipo han incrementado recientemente, pero no son nuevos. En noviembre de 2022, Betsalel Smotrich declaró que las organizaciones de derechos humanos son “una amenaza existencial contra Israel” y que su verdadero propósito es el de “socavar la legitimidad del Estado de Israel”.

Al igual que el ISM, el ataque se ceba con otras 22 organizaciones progresistas que recientemente emitieron un comunicado llamando a la comunidad internacional a parar la limpieza étnica y los desplazamientos forzosos en Cisjordania. La misiva enviada por las organizaciones dice así: “Se llama a la comunidad internacional para que actúe de urgencia para poner fin a la ola de violencia colonial, que se lleva a cabo con el amparo del estado, y que conlleva a la expulsión de las comunidades palestinas en Cisjordania. Creemos que la única forma de parar esta deportación en Cisjordania es mediante la intervención directa, inequívoca y contundente de la comunidad internacional”.

La situación en Cisjordania se ha deteriorado rápidamente desde el más reciente ataque contra Gaza el pasado 7 de octubre. Desde el comienzo de ésta guerra, más de 169 palestinos – incluyendo 46 niñas/os – han sido asesinados en Cisjordania y más de 3.000 han sido detenidos. Mientras Gaza sufre un bombardeo incesante y criminal, los colonos han ampliado sus ataques contra comunidades ganaderas y rurales en Cisjordania, forzando el desplazamiento de las comunidades palestinas al hacer sus vidas insoportables. En las comunidades ganaderas de las colinas de Hebrón del sur, colonos armados cierran los accesos a las carreteras, atacando a quienes intentan salir. Los residentes son frecuentemente heridos por colonos que abren fuego con munición de guerra. Estás comunidades no pueden acceder a comida o piensos, las niñas y niños no llegan a sus escuelas y toda la comunidad se encuentra en un estado permanente de temor y ansiedad.

El ISM ha mantenido su presencia en Cisjordania de forma continuada desde los comienzos de la Segunda Intifada. Nuestra función es la de apoyar la lucha palestina por la libertad, y proporcionar una plataforma internacionalista para que las personas voluntarias luchen codo con codo con las comunidades palestinas, amplifiquen sus voces y hagan llegar la verdad sobre el actual genocidio y limpieza étnica al resto de la comunidad internacional.

Las voluntarias del ISM, junto con defensores de derechos humanos israelíes, aportan una presencia protectora a estas comunidades en Cisjordania, hospedados por la propia comunidad. En ocasiones nuestra presencia es disuasoria para evitar que se adentren las fuerzas de ocupación y los colonos en estas comunidades. Las voluntarias también documentan abusos de derechos humanos perpetrados contra estas comunidades, haciendo también guardias nocturnas para que las familias puedan descansar.

Cuando todas las miradas están legítimamente puestas sobre el genocidio que lleva a cabo Israel en Gaza, terribles episodios de limpieza étnica están sucediendo en Cisjordania que apenas reciben atención de la comunidad internacional.

Pedimos a todo el mundo que presione a sus gobiernos a que tomen medidas urgentes para detener estos ataques en Cisjordania.

Escrito para remitir a embajadas y representantes:

Le escribo para solicitar que su organismo tome las medidas urgentes para defender los derechos humanos en Cisjordania. Mientras continúen las violaciones del Derecho Internacional Humanitario, aquellos líderes mundiales que no tomen las medidas oportunas para defender vidas humanas y su dignidad, serán cómplices de la comisión de estos delitos.

Los colonos actúan violentamente a diario contra familias palestinas aisladas y vulnerables en las colinas de Hebrón del Sur y está siendo ampliamente documentado y diseminado. Estas agresiones a los derechos de los palestinos a vivir sus vidas sin intimidación, cacheos, detenciones arbitrarias y sin cargos, asaltados, disparados y humillados por el ejército y los colonos – todo ello envalentonado por el silencio de la comunidad internacional. Todas estas violaciones de derechos están siendo reportadas por organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. El mundo entero les está observando, ¿en qué lado de la historia se encontrará usted?